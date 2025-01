PSG : La folie a 70M€ qui fait polémique !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG a finalement craqué cet hiver en lâchant pas moins de 70M€ à Naples pour boucler le transfert de Khvicha Kvaratskhelia, soit la quatrième recrue la plus chère de toute l'histoire du club. Et Antonio Conte, l'entraîneur de Naples, en a remis une couche sur ce transfert qui fait polémique.

Déjà courtisé par le PSG l'été dernier et retenu à cette époque par la direction de Naples qui en réclamait au minimum 120M€, Khvicha Kvaratskhelia (23 ans) a finalement rallié le Parc des Princes en cette période de mercato hivernal. L'attaquant géorgien est arrivé la semaine dernière dans le cadre d'un transfert qui a coûté pas moins de 70M€ au PSG, soit le quatrième plus cher de l'histoire derrière Neymar (222M€), Kylian Mbappé (180M€) et Randal Kolo Muani (75M€). Une petite folie...

Conte ne digère pas

Mais du côté de Naples, la vente de Khvicha Kvaratskhelia ne semble pas faire l'unanimité malgré la grosse somme rapportée. Loin de là. Antonio Conte, l'entraîneur du club italien, n'a pas manqué de pousser un coup de gueule à ce sujet samedi en conférence de presse : « Ce que nous pouvons faire, c'est souhaiter le meilleur à Khvitcha et à sa famille. Il a fait son choix, et j'ai sincèrement été peiné d'apprendre que ses agents négociaient déjà depuis très longtemps avec le PSG », assure Conte, à qui on a donc vraisemblablement caché des choses sur les discussions entre Kvaratskhelia et le PSG.

« Pas élégant »

Et les piques continuent envers le nouveau numéro 7 du PSG : « Je n'ai pas trouvé cela élégant, mais nous lui souhaitons le meilleur, car c'est un bon gars. Cela dit, nous allons de l'avant : tout le monde est utile, personne n'est indispensable », poursuit l'entraîneur de Naples, glissant donc un ultime tacle envers Kvaratskhelia dont le transfert au PSG fait polémique.