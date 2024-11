PSG - Kolo Muani : Samir Nasri pousse un coup de gueule

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Peu utilisé depuis le début de la saison, Randal Kolo Muani était une nouvelle fois sur le banc mardi soir lors de la défaite du PSG face au Bayern Munich (1-0), contre qui il n’est même pas entré en jeu. Si Luis Enrique est souvent pointé du doigt pour se passer d’un véritable avant-centre, Samir Nasri a rappelé que lorsqu’il joue, l’international français est constamment critiqué.

Luis Enrique avait une nouvelle fois préparé une surprise tactique mardi soir pour le déplacement du PSG sur la pelouse du Bayern Munich. Ni Marco Asensio, ni Kang-In Lee n’étaient présents au coup d’envoi et c’était Ousmane Dembélé et Bradley Barcola qui ont été alignés sur le front de l’attaque. Le technicien espagnol a décidé de densifier son milieu de terrain avec les titularisations de Joao Neves, Fabian Ruiz, Vitinha et Warren Zaïre-Emery.

« Luis Enrique a refusé Osimhen »

La défaite face au Bayern Munich et son inefficacité offensive relance une nouvelle fois le débat autour de l’avant-centre au PSG. Un sujet évoqué par Samir Nasri sur le plateau de Canal+, revenant notamment sur un dossier qui a animé les dernières périodes de mercato : « Luis Enrique a refusé Osimhen, pour d’autres raisons. Des raisons comme la vie personnelle d’Osimhen, qui fait que la fête. Ça se respecte, c’est un entraîneur, c’est lui qui va gérer les états d’âme, et les joueurs sur le terrain. »

« Quand il jouait, tout le monde le critiquait »

En ce qui concerne l’absence de Randal Kolo Muani, laissé sur le banc contre le Bayern Munich, Samir Nasri a ajouté : « Aujourd’hui on se plaint "ouais il ne fait pas jouer Kolo Muani", mais quand il jouait, tout le monde le critiquait à dire qu’il n’était pas bon. Aujourd’hui, c’est de la mauvaise foi. » L’ancien joueur de l’OM a pris la défense de Luis Enrique, qui selon lui « fait avec ce qu’il a, il a un effectif très moyen comparé aux autres clubs qui veulent gagner la Ligue des champions. C’est trop facile de lui tomber dessus. »