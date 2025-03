PSG - «J’ai menti» : La trahison annoncée en direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le déplacement à Rennes samedi avait tout du match piège puisqu’il était programmé entre les deux matches contre Liverpool. Néanmoins, avant de se rendre en Bretagne, Luis Enrique assurait qu’il ne pensait pas encore au huitième de finale retour à Anfield. Difficile à croire. D’ailleurs, l’entraîneur du PSG a confirmé qu’il avait menti.

Battu de façon très frustrante mercredi soir contre Liverpool, le PSG se déplacer à Rennes samedi avant de se rendre en Angleterre pour le retour contre les Reds. Et pourtant, avant le match contre l’équipe entraînée par Habib Beye, Luis Enrique a assuré qu’il ne pensait pas encore au choc à Anfield qui arrive mardi soir. Évidemment, c’était difficile à croire. Et après la victoire à Rennes (4-1), le technicien espagnol a d’ailleurs reconnu qu’il avait menti aux journalistes.

«Je vous ai menti»

« Je vous ai menti. Evidemment que je pense à Liverpool, comme tout le monde. Cela fait un moment que je pense aux matchs contre Liverpool, depuis le tirage au sort déjà. Mais je pense aussi que je dois mettre en valeur mon équipe, mes joueurs, la mentalité de tous les joueurs de l'équipe, tous. Ceux qui jouent, ceux qui jouent moins, ceux qui ne participent pas. Je pense que pour être capable de rivaliser, de lutter pour tous les titres et de représenter un club comme le nôtre, ils ont la mentalité adéquate. Et c'est un plaisir pour moi de les entraîner », confie-t-il en conférence de presse, avant d’évoquer toutefois le casse-tête que représente cette gestion d’équipe.

Le «casse-tête» de Luis Enrique

« Ce qui est un peu un casse-tête pour moi, c'est d'évaluer le temps de jeu adéquat pour arriver dans les meilleures conditions au match face à Liverpool. Les théories sont nombreuses (sur le sujet). Nous essayons quant à nous de répartir le temps de jeu en fonction de ce que nous voyons, de ce que chaque joueur transmet et de ce qu'il nous dit. Nous y avions déjà réfléchi avant le match, à tenter de gérer les minutes jouées. C'est cette raison que nous avons effectué les quatre changements de joueurs en une seule fois, pour alléger le temps de jeu de certains et rééquilibrer celui d’autres. Je pense que nous arrivons dans les meilleures conditions pour le match contre Liverpool. Nous sommes toujours une équipe compliquée, mais compte tenu du résultat actuel (la défaite 0-1 à l’aller), nous n'avons rien à perdre. Notre objectif est uniquement et exclusivement la victoire. Et c’est dans cet esprit que nous irons là-bas », ajoute Luis Enrique.