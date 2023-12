PSG : Il dévoile un problème avec Mbappé

Jean de Teyssière

À 25 ans, Kylian Mbappé a déjà remporté de nombreux trophées et inscrit son nom en lettres d'or au panthéon du football. Le Bondynois a battu de nombreux records de précocité et est déjà le meilleur buteur du PSG. Mais son comportement peut parfois énerver, ce qui est notamment le cas de Christophe Dugarry, qui demande au numéro 7 du PSG de faire des progrès concernant l'exemplarité.

Kylian Mbappé a une personnalité clivante, qui fait beaucoup parler. Si sur le terrain le numéro 7 du PSG est souvent très performant, ses sorties médiatiques font souvent parler. Cette attitude de Mbappé n'est pas appréciée par certains, comme Christophe Dugarry, champion du monde 1998, qui espère que le Bondynois va changer d'attitude dans le futur.

«En termes de plan de carrière, c’est du fouillis, c’est un peu tout et n’importe quoi»

Sur RMC , Christophe Dugarry intervient de temps en temps dans l'émission Rothen s'enflamme . En ce 20 décembre, jour des 25 ans de Kylian Mbappé, « Ses statistiques sont là mais je trouve qu’en termes de plan de carrière, c’est du fouillis, c’est un peu tout et n’importe quoi. Il ne dit pas ce qu’il fait, il ne fait pas ce qu’il dit, il te parle du Real Madrid comme de son rêve de gosse, mais quand il peut y aller il n'y va pas parce que l’Emir (du Qatar) a débarqué et lui a donné les millions pour le faire changer d’avis... »

«Je trouve qu’en termes d’exemplarité, il y a encore des progrès à faire»