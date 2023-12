PSG : Macron interpelle Deschamps pour Zaïre-Emery

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Warren Zaïre-Emery se souviendra de sa première sous le maillot de l'équipe de France. Buteur face à Gibraltar le 18 novembre dernier, le milieu de terrain avait trouvé le chemin des filets avant de sortir sur blessure. Mais le joueur du PSG pourrait se rattraper lors du prochain Euro. Emmanuel Macron souhaite en tout cas le revoir sous le maillot bleu.

Warren Zaïre-Emery n'a pas seulement marqué l'histoire du PSG. Le milieu de terrain est devenu le 18 novembre dernier le plus jeune à évoluer en équipe de France depuis la Première Guerre Mondiale. Face à Gibraltar (14-0), il est aussi devenu le plus jeune buteur des Bleus à 17 ans huit mois et 10 jours. Mais Zaïre-Emery n'a pas eu l'occasion de faire mieux. Sur l'action de son but, le joueur s'est blessé à la cheville et a été contraint de laisser sa place.

« J’espère qu’il ira à l’Euro »

De retour sur les terrains, Zaïre-Emery est destiné à retourner en sélection. Lors de l'émission C à Vous, Emmanuel Macron a tenu à lui rendre hommage et a milité pour sa convocation pour le prochain Euro. « Mbappé sera au cœur d’une équipe où il y aura des jeunes talents comme Zaïre-Emery, son jeune collègue, qui est entré à 17 ans sous le maillot de l’équipe de France. J’espère qu’il ira à l’Euro et qu’il fera des merveilles. C’est une promesse et une prouesse » a confié le président de la République.

Deschamps a déjà vendu la mèche ?