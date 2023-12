PSG : Mbappé signe un record historique

Amadou Diawara

Buteur face au LOSC ce dimanche soir, Kylian Mbappé a battu un tout nouveau record. En effet, le numéro 7 du PSG est devenu le plus jeune joueur à atteindre la barre des 180 réalisations en Ligue 1, et ce, à 24 ans et 362 jours. Et ce mercredi, Kylian Mbappé fête ses 25 ans.

Lors du choc entre le PSG et le LOSC ce dimanche soir au stade Pierre-Mauroy de Lille, Kylian Mbappé a permis à son équipe de rentrer à Paris avec le point du nul. En effet, le numéro 7 de Luis Enrique a ouvert le score lors de la 16ème journée de Ligue 1, avant que Jonathan David n'égalise dans les derniers instants de la partie.

Mercato - PSG : Un coup de tonnerre de dernière minute pour un transfert ? https://t.co/B18NttUXfv pic.twitter.com/9dbai9DAEo — le10sport (@le10sport) December 20, 2023

Mbappé a marqué son 180ème but en L1 à 24 ans et 362 jours

Grâce à son but face au LOSC (1-1), Kylian Mbappé a battu un nouveau record en Ligue 1. En effet, l'attaquant du PSG devient le plus jeune joueur à atteindre la barre des 180 réalisations dans le championnat de France.

Mbappé signe un record historique

Plus précisément, Kylian Mbappé a marqué son 180ème but en Ligue 1 à 24 ans et 362 jours. Précédemment, le record était détenu par Hervé Revelli, qui avait 27 ans et 225 jours lorsqu'il a atteint ce nombre de réalisations inscrites en 1973.