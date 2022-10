Foot - PSG

PSG : Galtier prévient Mbappé… qui lui répond

Publié le 18 octobre 2022 à 03h30

Arthur Montagne

Après la victoire contre l’OM (1-0), Christophe Galtier a justifié son changement tactique en assurant que Kylian Mbappé n’était pas un pivot. Dans la foulée, l’attaquant du PSG s’est également prononcé, mais il se montre beaucoup moins affirmatif.

Depuis quelques matches, Kylian Mbappé se plaint d'évoluer dans un rôle de pivot à la pointe de l'attaque du PSG. Afin de changer les choses, Christophe Galtier a opté pour un nouveau système contre l'OM dimanche soir et a assuré en conférence de presse que son attaquant n'était pas un pivot.

Mercato - PSG : La révolution de Galtier peut tout changer pour Mbappé https://t.co/c4CSSL8Os7 pic.twitter.com/wBctPfBLPr — le10sport (@le10sport) October 17, 2022

«Kylian n’est pas un pivot»

« (Rires) Kylian n’est pas un pivot. Vous avez pu le voir quelques fois dans le match être dans l’axe. C’était une volonté pour sortir du pressing marseillais. Marseille est très organisé et nous le voyons depuis le début championnat, qui presse beaucoup. Nous devions, pour sortir du pressing des six Marseillais, créer un quatre contre quatre sur du jeu long. Dans ce sens-là, Kylian était pivot, enfin non, point de fixation, mais uniquement sur du jeu long. Ensuite, il a été énormément dans sa zone préférentielle et a fait de nombreux décalages. Kylian n’a pas joué comme un pivot ce soir, où alors je n’ai pas vu le match. Il y avait quelques situations spécifiques travaillées à l’avance, oui, mais c’est tout », lance l'entraîneur du PSG. Mais Kylian Mbappé ne semble pas convaincu.

«Il faut s'adapter»