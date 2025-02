PSG : Furieux à cause d’Al-Khelaïfi, il quitte les écrans !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La décision de Nasser Al-Khelaïfi de quitter le Parc des Princes ne passe pas auprès de certains amoureux du PSG, et notamment de Jamel Debbouze. Présent sur le plateau de L'Equipe du Soir ce jeudi soir pour présenter son nouveau film "Mercato", l'actuel a supplié Anne Hidalgo de céder l'enceinte au club de la capitale.

Une page historique pourrait se tourner prochainement au PSG. Si l’on en croit les paroles de Nasser Al-Khelaïfi, le club parisien va quitter le Parc des Princes dans un avenir plus ou moins proche. « J’aime beaucoup le Parc des Princes, tout le monde l’aime. Si je décide avec mon cœur, je dis : “on ne part pas”. Mais quand je réfléchis avec la tête, on est mort. On va partir. On n’a pas le choix » avait confié le président du PSG en novembre dernier.

Le boss du PSG prêt à racheter la France, l’impensable annonce

Le PSG va s'établir dans les Yvelines

Cette déclaration peut faire figure de coup de pression, mais le responsable qatari et aurait déjà étudié plusieurs propositions de villes alentours pour s’y installer. L’une des pistes se trouve à Montigny-le-Bretonneux dans les Yvelines, tout proche du lieu de résidence de Jamel Debbouze.

Excédé, il quitte le plateau

Lorsque le comédien a appris la nouvelle, il a eu du mal à contenir sa colère sur le plateau de L’Equipe du Soir. « Anne ! Vends le Stade ! » a confié le comédien avant de quitter le plateau. Rassurez-vous, il est revenu au côté d’Olivier Ménard pour présenter son film « Mercato ».