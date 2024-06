PSG : En galère, il lâche une révélation sur son avenir

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé au PSG l’été dernier, Milan Skriniar a vécu une première saison compliquée dans la capitale. Titulaire jusqu’à une vilaine blessure en janvier dernier, le Slovaque a affiché des signaux inquiétants dans ses performances sur la fin de cet exercice 2023-2024. Interrogé sur son avenir ce vendredi, le défenseur de 29 ans n’a pas écarté un retour en Italie.

Lors du dernier mercato estival, le PSG avait signé un beau coup en recrutant Milan Skriniar. Titulaire indiscutable lors de la première partie de saison à Paris, le défenseur slovaque paraissait solide. Mais l’exercice 2023-2024 du Slovaque a totalement basculé avec une grosse blessure à la cheville contractée au début du mois de janvier. Depuis son retour trois mois plus tard, les performances du joueur de 29 ans sont plutôt décriées.

« Personne ne m'a rien dit au club sur un départ »

« Le docteur m'avait dit que je serais probablement absent 4 mois. Finalement j'ai pu revenir après 3. J'ai beaucoup travaillé pour y parvenir le plus rapidement possible, pour revenir en forme et aider l'équipe. Ce ne fut pas facile, mais aujourd'hui, je peux dire que je me sens très bien » , expliquait ainsi Milan Skriniar auprès de l’Equipe début juin, alors que ce dernier liait également son avenir proche au PSG : « Je veux rester à Paris bien sûr, j'ai encore quatre ans de contrat. Je suis très heureux, ma famille aussi. Si je ne m'étais pas blessé, on parlerait autrement de ma saison. Personne ne m'a rien dit au club sur un départ éventuel » .

« Il ne faut jamais dire jamais... »