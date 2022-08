Foot - PSG

PSG : Didier Deschamps répond à Christophe Galtier

Publié le 8 août 2022 à 12h30 par La rédaction

Cet été, le Paris-Saint-Germain a décidé de nommer Christophe Galtier sur le banc parisien. Une belle récompense pour l’entraîneur français, qui a comme référence un certain Didier Deschamps, comme il l'a reconnu lui-même. D'ailleurs, le sélectionneur français n'a pas manqué de répondre au nouveau coach du PSG.

Arrivé cet été au Paris-Saint-Germain, Christophe Galtier a aligné les grosses performances avant sa signature. Après avoir réalisé une très bonne saison avec Lille il y a deux ans, conclu par un titre de champion de France, et un passage à Nice réussi, où il atteint la finale de la coupe de France, en éliminant notamment Marseille et Paris, le technicien français montre d'un cran en signant au PSG.

Galtier s’inspire de Didier Deschamps

Souvent représenté comme une fierté pour les entraîneurs français, Christophe Galtier déclare très souvent qu’il a comme source d’inspiration un certain Didier Deschamps , qu'il considère comme une référence. « On en a une très belle en France, c'est Didier Deschamps. Ça doit être la référence des entraîneurs français. Il a un énorme vécu en tant que joueur, un parcours incroyable en tant qu'entraîneur. Je ne suis pas un dogmatique, je suis un pragmatique. » , avait déclaré Christophe Galtier à Eurosport juste avant la finale de Coupe de France avec Nice.

«Ce qu’il dit de moi me fait très plaisir, mais...»

Alors que Christophe Galtier cite régulièrement Didier Deschamps comme une référence pour les entraîneurs de son parcours en tant que joueur ou d’entraîneur, le tacticien français avoue avoir regardé d’autres grands noms du football mondial. « J’ai beaucoup regardé Sir Alex Ferguson. Je suis convaincu que Pep Guardiola est un très grand entraîneur, mais je ne suis pas là-dedans, je ne suis pas un joueur d'échecs. »

«Il fait un beau parcours»