PSG : Divorce, polémiques... Mauro Icardi sort du silence

Publié le 7 août 2022 à 22h30 par Pierrick Levallet

Ces derniers jours, Mauro Icardi est au coeur de nombreuses rumeurs quant à sa vie personnelle. En effet, il a récemment été question d’un potentiel divorce avec Wanda Nara d’après la presse argentine. Sa non-convocation à Clermont ce samedi a donc rapidement été reliée à ce problème d’ordre privé. Visiblement agacé, Mauro Icardi a donc tenu à mettre les choses au clair quant à sa situation via ses réseaux sociaux.

Rien ne va plus pour Mauro Icardi. Non désiré par le PSG, qui cherche à le vendre cet été, l’Argentin se retrouve également confronté à certaines rumeurs sur sa vie personnelle. En effet, la presse argentine a récemment révélé un audio dans lequel Wanda Nara déclarait vouloir réclamer le divorce avec Mauro Icardi. « Bonjour Carmen, je suis venue en Argentine car je suis en train de divorcer avec Mauro. Je suis en train d’organiser ça. Je vais rester quelques jours de plus puis je reviendrai pour te prendre le billet et tout ce dont tu as besoin. J’organise les choses pour le divorce car je n’en peux plus, j’ai demandé le divorce » aurait-elle confiée à en croire l’émission Los Angeles de la mañana . De ce fait, Mauro Icardi a rapidement éteint le feu qui commençait à s’embraser autour de lui.

Icardi dément les rumeurs de divorce avec Wanda Nara...

« Je ne sais pas ce qui me fait le plus de peine, ceux qui inventent des choses de ma vie ou ceux qui y croient » avait écrit l’attaquant du PSG sur sa story Instagram il y a quelques jours déjà. Malgré ce démenti, les rumeurs ne se sont pas arrêtées pour autant. Suite à sa non-convocation pour la première journée de Ligue 1 face à Clermont ce samedi, certaines spéculations ont révélé que Mauro Icardi ne faisait pas le déplacement à cause de problèmes personnels. Des rumeurs que l’Argentin a de nouveau démenti sur les réseaux sociaux.

... et explique les raisons de son absence à Clermont

« Arrêtez d'inventer de la m*rde, la décision de ne pas me convoquer était simplement technique. Je ne m'absente pas en raison d'un quelconque problème personnel, je n'en ai pas, et je respecte chaque entraînement. Le football continue d'être ma priorité et mon travail, celui pour lequel on me paie. Je ne vais pas tolérer que des gens incompétents et mal intentionnés cherchent à me salir. Ne perdez pas votre temps et avant d'écrire en vous cachant derrière un filtre ou un journal, renseignez-vous sur la réalité » s’est d’abord insurgé Mauro Icardi sur sa story Instagram .

Critiqué, Icardi justifie son voyage à Ibiza