PSG : Deuxième clash de la semaine pour Kylian Mbappé

Publié le 28 septembre 2022 à 02h45 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que le fossé semble se creuser de semaine en semaine entre Neymar et Kylian Mbappé au PSG, l’attaquant français a également été critiqué publiquement par Leandro Paredes, son ancien coéquipier dans le vestiaire parisien. Une semaine à oublier sur le plan relationnel pour l’attaquant français.

Ça chauffe dans le vestiaire du PSG pour Kylian Mbappé ? À en croire les dernières tendances, l’attaquant tricolore serait de plus en plus isolé en interne, et son clash avec Neymar semble s’intensifier. Vendredi soir, l’attaquant brésilien a ouvertement recalé un journaliste qui souhaitait lui parler de Mbappé en zone mixte : « Kylian ? Non », s’est contenté de répondre Neymar avant de s’éloigner. Et ce n’est pas tout.

Après Neymar, Paredes charge Mbappé

Leandro Paredes, qui a quitté le PSG en fin de mercato estival pour rejoindre la Juventus Turin, s’est lui aussi payé Kylian Mbappé dans un entretien accordé à ESPN : « Ce n'est pas à moi de parler de lui. J'avais une relation avec ceux avec qui j'avais une relation, mais ceux avec qui je n'avais pas de relation, je ne peux pas vous en parler » , a sèchement lâché Paredes.

Mbappé isolé au PSG ?

Un discours qui en dit long sur la qualité de ses relations avec Kylian Mbappé ces dernières années au PSG, et qui pourrait confirmer l’isolement progressif que semble en train de vivre l’attaquant français depuis sa prolongation de contrat en mai dernier.