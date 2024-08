PSG : Dembélé et Barcola rayonnent, voilà pourquoi

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cette saison, le PSG est attendu au tournant. Orphelin de Kylian Mbappé, le club parisien a parfaitement réussi ses grands débuts en infligeant des gros revers à ses deux premiers adversaires. Pourtant, un potentiel manque de rythme était attendu chez les Parisiens, alors que des joueurs comme Bradley Barcola ou encore Ousmane Dembélé ont eu un programme adapté de reprise.

Le PSG était attendu au tournant, et n’a clairement pas manqué ses grands débuts sur cette saison 2024-2025. Sans Kylian Mbappé, la formation de Luis Enrique s’est illustrée collectivement pour ses deux premiers matchs de Ligue 1, même si la préparation estivale des Parisiens aura été très courte, avec seulement deux matchs amicaux.

Le PSG brille pour ses débuts

En effet, en deux matchs disputés, le PSG a déjà pris la place de leader du championnat, avec deux victoires face au Havre (1-4) et face à Montpellier (6-0). Un total de dix buts inscrits pour un seul encaissé donc pour les hommes de Luis Enrique, alors que certaines individualités comme Ousmane Dembélé ou encore Bradley Barcola se sont démarquées.

Barcola et Dembélé ont eu une préparation spécifique

Ayant tous deux disputé l’Euro, les deux Français ont réalisé de très bons débuts avec trois buts pour le numéro 29, et un but et deux passes décisives pour le numéro 10. Comme le rapporte le Parisien, les deux stars du PSG ont bénéficié d’un programme de reprise parfaitement adapté à leurs besoins respectifs, et leur ayant permis de démarrer cette nouvelle saison en pleine forme.