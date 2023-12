PSG : Cette star a battu Zaïre-Emery, elle exulte

Nommé pour le Golden Boy 2023, Warren Zaïre-Emery a finalement été classé cinquième. Sacré après Gavi la saison dernière, Jude Bellingham a fait part de son immense bonheur. En effet, la nouvelle star du Real Madrid a affiché son émotion et sa grande fierté d'avoir remporté le Graal.

Ce lundi soir, Tuttosport a décerné le prix du Golden Boy à Jude Bellingham (20 ans). La nouvelle star du Real Madrid devance notamment Jamal Musiala (Bayern, 20 ans) 2ème, Xavi Simons (prêté par le PSG à Leipzig, 20 ans) 4ème, Warren Zaïre-Emery (PSG, 17 ans) 5ème et Mathys Tel (Bayern, 18 ans) 9ème.

Après avoir soulevé le trophée du Golden Boy, Jude Bellingham a fait part de son immense fierté lors de la cérémonie. « Je suis ému de recevoir ce prix » , a confié la nouvelle star du Real Madrid. Dans la foulée, Jude Bellingham a envoyé un message fort sur les réseaux sociaux.

Golden Boy 2023. Beyond grateful, thank you to everyone who’s supported my journey until this point, can’t fully express my appreciation! pic.twitter.com/6F19Uflr7m