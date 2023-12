Fiasco au PSG, Luis Enrique prêt à récidiver ?

Alexis Brunet

Lors du tirage au sort des groupes de Ligue des champions, le PSG avait hérité du groupe de la mort. Cela s'est confirmé par la suite, car toutes les équipes de cette poule peuvent encore se qualifier, et le champion de France peut finir premier, comme deuxième, ou même troisième. Le club de la capitale doit donc gagner contre Dortmund, et Luis Enrique pourrait aligner quatre purs attaquants à cette occasion, même si cela avait été un fiasco face à Newcastle, lors du match aller.

Depuis des années, le PSG est toujours présent au rendez-vous des huitièmes de finale. Mais cette saison, il est possible que le club de la capitale n'y soit pas. En effet, il existe une possibilité que les partenaires de Marquinhos finissent troisièmes de leur groupe, et soient donc reversés en Ligue Europa. Pour éviter cela, il faut donc que les Parisiens s'imposent face au Borussia Dortmund.

WZE et Ruiz seront absents contre Dortmund

L'équipe de Luis Enrique n'aborde pas le match face au Borussia Dortmund de la meilleure des façons. Le PSG savait déjà depuis quelques semaines que Warren Zaïre-Emery ne serait pas disponible contre les Allemands, et dernièrement le club de la capitale a appris qu'il serait aussi privé de Fabian Ruiz. Le milieu de terrain espagnol s'est blessé face au Havre, il s'est luxé l'épaule droite.

Quatre purs attaquants face à Dortmund pour le PSG ?