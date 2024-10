PSG : «C’est ridicule», il craque après son arrivée à Paris !

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain va disputer son 3ème match mardi soir de la saison en Ligue des champions. Le PSV Eindhoven se déplace au Parc des princes. Toutefois, les hommes de Peter Bosz leaders d’Eredivisie joueront sans supporters. De quoi agacer le coach néerlandais en conférence de presse.

Le PSG recevra le PSV Eindhoven mardi soir au Parc des princes dans le cadre de la 3ème journée de saison régulière de Ligue des champions. L’occasion pour le Paris Saint-Germain de se relancer après avoir été battu à l’Emirates Stadium contre Arsenal le 1er octobre dernier (2-0). Néanmoins, les Néerlandais ne seront pas poussés par leurs supporters.

Le PSV Eindhoven sera sans supporters au Parc des princes

Le PSV Eindhoven a décidé de ne pas accepter le déplacement de ses supporters en raison des restrictions de places qui étaient seulement de 2000. Une crainte au niveau de l’insécurité des supporters néerlandais a également poussé le pensionnaire d’Eredivisie à simplement les rembourser. Le PSG sera à domicile et sans opposition dans les tribunes.

«Ce n’est pas normal qu’ils ne soient pas là»

Un dénouement que n’apprécie pas du tout Peter Bosz. L’entraîneur du PSV Eindhoven a regretté l’absence de soutien des fans mardi soir en conférence de presse et dans des propos relayés par RMC Sport. « Malheureusement, je n’ai pas tous les détails. Mais c’est dommage de ne pas avoir ses supporters dans la meilleure compétition. Nous voulions nos supporters avec nous. Ce n’est pas normal qu’ils ne soient pas là. Ça je ne comprends pas, parce que le foot, c’est une fête pour tous et aussi pour les supporters. Les joueurs étaient très contents se qualifier en Champions League. Et sans supporters, ce n’est pas pareil. Pour eux, c’est vraiment dommage ».