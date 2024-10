Révolution au PSG, il balance tout sur son intégration

Amadou Diawara

Depuis l'été 2023, le PSG a décidé de ne plus s'appuyer sur des superstars, préférant construire une collectif fort avec des jeunes talents en devenir. Dans cette optique, Kang-In Lee et bien d'autres joueurs ont été recrutés par le PSG. Présent en conférence de presse ce lundi après-midi, l'international sud-coréen s'est livré sur son intégration à Paris.

Lors de l'été 2023, le PSG a lancé une révolution. En effet, le club de la capitale s'est débarrassé de toutes ses superstars hormis Kylian Mbappé ; et notamment de Neymar, Lionel Messi, Marco Verratti ou encore de Sergio Ramos. Et le 1er juillet dernier, c'est la vedette française qui s'en est allée, ayant signé librement et gratuitement au Real Madrid.

Mercato : Luis Enrique a déjà choisi son «numéro 6» de la saison prochaine https://t.co/KV36NTPFIU pic.twitter.com/Q5xcfELg7V — le10sport (@le10sport) October 21, 2024

Le PSG a rajeuni son effectif

Pour mettre fin à la génération bling-bling, le PSG a changé son fusil d'épaule, préférant désormais construire un collectif fort et miser sur des jeunes joueurs. Recruté en ce sens lors de l'été 2023, Kang-In Lee s'est prononcé sur son intégration au sein du club de la capitale.

«Pour moi, ça a été facile»

« Mon intégration dans une équipe aussi jeune que le PSG ? Je crois que pour tous les joueurs, quand ils arrivent dans un nouveau pays, un nouveau club, c'est différent, il faut une adaptation. Je crois que tous les coéquipiers essaient de m'aider. Pour moi, ça a été facile, l'intégration s'est bien passée. Il y a de l'entraide entre nous, on va continuer à travailler fort pour que cela s'améliore », a confié Kang-In Lee ce lundi après-midi en conférence de presse.