Foot - PSG

PSG : Ce joueur du RC Lens qui envoie un message à... Neymar !

Publié le 2 mai 2021 à 18h45 par La rédaction

Vainqueur de Lens (2-1), le PSG reste en course pour remporter un nouveau titre de champion de France. Jonathan Gradit, le défenseur Sang et Or, a apprécié son duel avec Neymar.

Contrairement aux saisons précédentes, le PSG n’est pas encore assuré d’être champion alors qu’il ne reste plus que trois journées en Ligue 1. Après sa victoire contre le RC Lens (2-1), Paris reste derrière le LOSC mais peut toujours finir à la première place du classement. Ce match face aux Lensois a notamment été marqué par le traitement viril reçu par Neymar.

« Ce n'était pas facile, forcément »