PSG - Barcelone : Deux retours confirmés, ça chauffe !

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain accueillera le FC Barcelone mercredi soir pour le compte du 1/4 de finale aller de la Ligue des champions. Dans le cadre de ce rendez-vous taillé sur mesure pour les amoureux du ballon rond, le Barça pourrait compter sur deux retours de choix au Parc des princes.

Le PSG avait des doutes quant aux capacités physiques de Marquinhos ou encore de Bradley Barcola d’être aptes à participer au quart de finale aller de la Ligue des champions face au FC Barcelone mercredi soir. Finalement, le capitaine du Paris Saint-Germain a bien repris la compétition, et pour ce qui est de Bradley Barcola, il pourrait faire partie du groupe de Luis Enrique.

Pedri trop juste pour le PSG ?

Et du côté du FC Barcelone ? Frenkie de Jong, Andreas Christensen et Pedri sont aux abonnés absents depuis plusieurs semaines en raison de diverses blessures. Pedri devrait être trop et le FC Barcelone ne prendrait pas de risques avec sa pépite pour mercredi d’après Frédéric Hermel.

De Jong et Christensen de retour, le onze blaugrana connu ?