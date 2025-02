Pierre Ménès utilise le PSG pour tacler Deschamps !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après des débuts timides, Désiré Doué est en grande forme ces dernières semaines avec le PSG. Pour le journaliste Pierre Ménès et alors qu’Antoine Griezmann a pris sa retraite internationale, le Parisien mériterait d’être appelé en équipe de France, mais il n’est pas convaincu que Didier Deschamps se décide à le convoquer.

Et si un petit nouveau faisait son arrivée en équipe de France lors du rassemblement de mars ? Les Bleus seront opposés deux fois à la Croatie les 20 et 23 mars prochains et pour le journaliste Pierre Ménès, Désiré Doué mériterait de faire partie de la liste de Didier Deschamps. L’ailier du PSG est en grande forme ces derniers temps, lui qui a été décisif cinq fois lors des six derniers matchs de son équipe (1 but, 4 passes décisives).

L’équipe de France, prochaine étape pour Doué ?

« Je ne suis pas certain que Didier Deschamps soit assez conscient que le départ de Griezmann a laissé un manque dans cette équipe au poste de milieu offensif, qui n’existe plus. Depuis que Griezmann a pris sa retraite, il n’y en a pas. Dans ce domaine, tu as Cherki, Akliouche et Désiré Doué. Cherki et Akliouche semblaient très en avance sur Doué, actuellement Doué les a rattrapés. Cherki, on ne sait même pas s’il va choisir la France pour sa carrière internationale », a déclaré Pierre Ménès, dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube.

« Ce n’est pas le genre de dossier dans lequel je fais une confiance sans faille à Deschamps »

Comme son frère, Guéla Doué, Désiré Doué peut également jouer pour la Côte d’Ivoire. S'il espère le voir en équipe de France en mars, Pierre Ménès a tout de même quelques doutes : « Je pense que ce serait pas mal d’intégrer Désiré Doué dans la sélection qui va arriver. Parce que lui aussi peut choisir une autre sélection, comme son frère. Mais ce n’est pas le genre de dossier dans lequel je fais une confiance sans faille à Deschamps. »