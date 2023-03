Phénomène au PSG, il continue d’exploser

La rédaction

C’est une grande nouvelle pour le jeune titi du Paris Saint-Germain, Warren Zaïre-Emery, qui fêtera ses 17 ans mercredi. Il a en effet été élu pépite du mois de février en Ligue 1, par le site de la Ligue de Football Professionnelle et a laissé un message de gratitude sur ses réseaux sociaux.

En concurrence avec Désiré Doué de Rennes et Bradley Barcola de Lyon, le joueur du PSG Warren Zaïre-Emery s’est vu décerner le titre de pépite du mois de février en Ligue 1, son premier trophée individuel chez les professionnels. À l’aube de ses 17 ans, il est récompensé notamment pour avoir inscrit deux buts ces dernières semaines en championnat, contre Monaco et Montpellier.

Le milieu de terrain du @PSG_inside, Warren Zaïre-Emery, est votre #PépiteDuMois de février 💎👏 pic.twitter.com/TFkJq9ny6L — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) March 7, 2023

De plus en plus de temps de jeu

Depuis le début de l’année 2023, Zaïre-Emery a l’occasion de montrer tout l’étendue de son talent. Le jeune milieu de terrain a eu l’opportunité de jouer 105 minutes en janvier et 168 courant février avec notamment une titularisation lors du match aller des 8e de finale de Ligue des Champions contre le Bayern Munich, devenant ainsi le plus jeune joueur à débuter une rencontre à élimination directe en Ligue des champions.

La précocité chez Warren Zaïre-Emery