Panique au PSG, un joueur finit à l’hôpital

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé sous la forme d'un prêt l'été dernier en provenance de Benfica, Gonçalo Ramos a rapidement vu son option d'achat être levée par le PSG. Et pourtant, l'attaquant portugais a connu des débuts poussifs à Paris. Mais l'explication de sa méforme est rapidement tombée puisque le nouveau numéro 9 parisien a connu des soucis de santé importants qui l'ont conduit à l'hôpital comme il le raconte.

L'été dernier, le PSG a chamboulé son secteur offensif, s'offrant notamment un tout nouveau numéro 9 à savoir Gonçalo Ramos. Arrivé sous la forme d'un prêt, l'attaquant portugais a rapidement vu le club parisien lever son option d'achat pour une transaction d'un montant total de 80M€. Néanmoins, l'ancien buteur de Benfica a connu des premiers mois très compliqués au PSG. Et pour cause, il a été confronté à d'importants problèmes de santé qui ont rendu son intégration très difficile comme il le raconte dans la presse portugaise.

Mercato : Cette star annonce son transfert, panique au PSG ? https://t.co/QR3ZvFNx8N pic.twitter.com/Kp3qZPJvKb — le10sport (@le10sport) March 19, 2024

Ramos revient sur son calvaire au PSG

« J'ai eu un mois de décembre difficile. J'ai commencé par un virus, qui s'est ensuite transformé en une infection du côlon. J'ai passé 20 jours à saigner et à vomir, incapable de manger et avec une très forte fièvre. J'ai fini par aller à l'hôpital quatre ou cinq fois et j'ai été mis sous perfusion. J'ai perdu huit kilos et en période d'adaptation à la France, ajouter cette mésaventure n'a pas aidé », révèle le numéro 9 du PSG dans une interview accordée à Record , avant d'en rajouter une couche.

«J'ai fini par aller à l'hôpital quatre ou cinq fois»