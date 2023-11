Nouveau coup dur pour Neymar à l’étranger

Benjamin Labrousse

Quelques mois après son départ du PSG, Neymar vit des temps compliqués. Absent des terrains pour plusieurs mois à cause d’une blessure, le joueur de 31 ans se trouve également dans la tourmente après avoir été accusé de nombreuses infidélités envers sa compagne Bruna Biancardi. D’ailleurs, les parents de cette dernière ont récemment été cambriolés.

Rien ne va plus pour Neymar. Depuis son départ du PSG, la star brésilienne enchaîne les coups durs à la fois sur et en dehors des terrains. Lors du match opposant le Brésil à l’Uruguay le 18 octobre dernier, Neymar était évacué sur civière en raison d’une rupture des ligaments croisés. Un enchaînement de blessure donc pour celui qui s’était gravement blessé à la cheville avec le PSG en février dernier. Mais en dehors des terrains, la vie du numéro 10 n’est pas plus calme.

Neymar bientôt divorcé ?

Et pour cause. Récemment, le journal Correio Brasiliense annonçait que Neymar et sa compagne Bruna Biancardi devrait prochainement annoncer leur divorce. La raison ? L’ancienne star du PSG aurait commis pas moins de 92 infidélités envers cette dernière, qui en aurait eu plus qu’assez.

La belle-famille de Neymar victime d’un cambriolage