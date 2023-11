Mbappé va «s’ennuyer» au PSG ? Il lâche un constat accablant

Benjamin Labrousse

Alors que le PSG s’est incliné face à l’AC Milan en Ligue des Champions ce mardi soir (2-1), Kylian Mbappé est passé à côté de sa rencontre. Peu en réussite, l’attaquant français aura également été muselé par la défense milanaise. De son côté, l’ancien parisien (2005-2006) Vikash Dhorasoo remet en question l’utilisation de Mbappé par Luis Enrique.

Il y a deux semaines, le PSG s’imposait largement face à l’AC Milan (3-0) au Parc des Princes. Une rencontre dans laquelle Kylian Mbappé avait permis au siens d’ouvrir le score. Ce mardi soir, le numéro 7 parisien a semblé en difficulté, souvent muselé par plusieurs défenseurs des Rossoneri . Alors que le PSG a subi un nouveau revers en Ligue des Champions (2-1), la prestation proposée par Kylian Mbappé fait douter.

Le PSG écœure un grand club sur le mercato et boucle un gros transfert https://t.co/0Z9ojEevpS pic.twitter.com/jPTRCDfU3C — le10sport (@le10sport) November 8, 2023

Le PSG plus dangereux à droite

Car une fois de plus cette saison, le principal danger de l’attaque du PSG est venu par la droite. Le duo composé d’Achraf Hakimi et d’Ousmane Dembélé a fait mal à l’AC Milan ce mardi soir, et Paris a souvent souhaité passer par son numéro 10 pour faire des différences. Esseulé côté gauche, Kylian Mbappé n’aura pas eu énormément d’opportunités dans le un contre un, et a même manqué un face-à-face avec Mike Maignan en première période.

« Je me pose des questions sur son utilisation »