PSG : Luis Enrique met fin à une tradition de QSI

Comme ce fut le cas avec Carlo Ancelotti, le PSG a nommé un entraîneur qui a remporté la Ligue des champions par le passé. Mais contrairement à Ancelotti et au reste des coachs passés par le banc de touche du Paris Saint-Germain, Luis Enrique n’a pas su prendre le moindre point à l’extérieur pour ses deux premières sorties en Ligue des champions. Une première dan l’histoire de QSI au PSG. Explications.

Luis Enrique fait l’unanimité au PSG. Que ce soit auprès des joueurs comme Achraf Hakimi ou bien du président Nasser Al-Khelaïfi, le nouveau technicien du Paris Saint-Germain régale son monde. En attestent les propos tenus par Al-Khelaïfi début septembre dans le cadre de l’assemblée générale de l’ECA. « Moi aussi je suis heureux de voir jouer le PSG en ce moment, dès le début de saison avec notre coach. On a beaucoup souffert ces dernières années ; on veut vraiment voir notre équipe jouer au foot. Plus que les résultats, j'attends un style de jeu, un beau football. On veut encore progresser sur les prochains matchs. On n'est pas encore au top niveau, mais on est content » . Néanmoins, Luis Enrique a réalisé une contre-performance inédite en Ligue des champions.

Luis Enrique, deux défaites pour ses débuts à l’extérieur, une première

Arrivé à la dernière intersaison, Luis Enrique a réussi ses débuts à domicile en Ligue des champions. Au Parc des princes, son PSG a pris le dessus sur le Borussia Dortmund (2-0) dans un premier temps et puis sur le Milan AC (3-0) par la suite. Néanmoins, c’est une tout autre chanson en dehors du Parc. A St James Park, ses hommes ont sombré devant Newcastle (4-1) et à San Siro, ce mardi, le PSG a une nouvelle fois été battu face au Milan AC (2-1). Aucun autre entraîneur sous QSI n’a affiché un tel bilan à l’extérieur lors de ses deux premières sorties en Ligue des champions.

Carlo Ancelotti, une défaite et une victoire en 2012

Pour le compte de la première phase de poule de Ligue des champions de l’ère QSI, tout a démarré par une défaite. A Porto et sous la houlette de Carlo Ancelotti, le PSG a concédé le match aux locaux en encaissant un but dans les dernières minutes. Score final : 1-0. Cependant, le groupe entraîné par Ancelotti s’est repris pour son deuxième voyage européen en s’imposant au Dynamo Zagreb (2-0).

Carton plein pour Laurent Blanc

Le PSG de Laurent Blanc est souvent qualifié du meilleur de l’histoire de QSI au niveau du style de jeu et de la qualité des performances collectives. Les deux premiers résultats du Paris Saint-Germain à l’extérieur sous la houlette du champion du monde 98 se sont soldés par deux victoires en Ligue des champions : la première à l’Olympiakos (4-1) et la deuxième à Anderlecht (5-0).Unai Emery et Mauricio Pochettino sont les seuls à avoir réitéré cette performance.

Unai Emery remet ça

Auréolé de trois Ligues Europa, Unai Emery a débarqué au PSG à l’été 2016 avec la forme intention d’apporter son expérience sur la scène continentale, mais en Ligue des champions. Pour ses débuts à l’extérieur, l’actuel coach d’Aston Villa a également fait un carton plein. Pour son premier déplacement à Ludogorets en C1, son PSG a remporté le match sur le score de 3 buts à 1. Et à Bâle, rebelotte avec une victoire acquise grâce à 2 buts marqués pour seulement un seul encaissé.

Thomas Tuchel tout proche du zéro pointé

Thomas Tuchel est le seul entraîneur de l’ère QSI à avoir amené le PSG jusqu’à une finale de Ligue des champions lors du Final 8 de 2020. Néanmoins, ses débuts en C1 avec le Paris Saint-Germain à l’extérieur n’ont pas été florissants. En effet, lors du déplacement à Liverpool, les hommes de Tuchel ont sombré en s’inclinant sur le score de 3 buts à 2 avant de faire un match nul dans l’antre du Napoli (1-1).

Mauricio Pochettino, un sans-faute en phase à élimination directe

Arrivé début janvier 2021 dans la foulée du licenciement de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino est directement entré dans le vif du sujet avec une victoire face au FC Barcelone au Camp Nou pour le compte du 1/8ème de finale aller (4-1). En quart de finale, Pochettino a remis ça puisque le PSG a surpris le Bayern Munich à l’Allianz Arena (3-2).

Un succès et un nul pour Christophe Galtier

Christophe Galtier a été le successeur de Mauricio Pochettino à l’été 2022. Au cours de sa seule et unique pige au PSG, le technicien français a disputé la campagne de la Ligue des champions jusqu’au stade des 1/8èmes de finale. Pour ses deux premières loin du Parc des princes en C1, Galtier a débuté par une victoire au Maccabi Haifa (3-1), mais a concédé le match nul au Benfica Lisbonne (1-1).