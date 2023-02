Messi - Neymar : Un malaise éclate, le PSG monte au créneau

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Sifflets la saison dernière par certains supporters présents au Parc des Princes, et notamment par le Collectif Ultras Paris, Lionel Messi et Neymar ont eu le plus grand mal à pardonner. Mais ces derniers jours, la relation entre les deux parties se serait réchauffée. Questionné en conférence de presse, Christophe Galtier a tenu à rassurer les fans du PSG.

Lionel Messi et Neymar ont eu du mal à pardonner aux supporters parisiens. Certains fans du PSG ne s'étaient pas privés de sifflets les deux stars la saison dernière, notamment après l'élimination de l'équipe en huitièmes de finale de Ligue des champions face au Real Madrid. Un comportement, qui a irrité les deux joueurs parisiens.





Vers une paix durable entre les ultras et les deux stars du PSG ?

Alors que l'ensemble du groupe parisien a pris l'habitude d'aller saluer les fans du PSG, Neymar et Lionel Messi ont, pendant de longs mois, boycotté ce rituel. Mais dernièrement, les relations semblent s'être réchauffées entre les différentes parties. Interrogé sur ce sujet, Christophe Galtier a livré le fond de sa pensée.

« Mes joueurs ont un très grand respect envers nos supporters »