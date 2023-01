Messi, Neymar, Mbappé... il dénonce le vrai problème du PSG

La rédaction

Alors que le PSG affronte dans moins d’un mois le Bayern Munich en 8èmes de finale de la Ligue des Champions, la forme actuelle des Parisiens inquiète. Jean-Michel Larqué s’est d’ailleurs exprimé à ce sujet, en analysant les réelles faiblesses du PSG, et il a épargné Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi malgré leurs faibles efforts défensifs.

On ne présente plus Jean-Michel Larqué. Grand joueur des années 70, ce dernier garde toujours un œil attentif sur les performances actuelles des clubs de Ligue 1. Dans l’émission Rothen s’enflamme , Larqué s’est d'ailleurs exprimé sur les principaux défauts du PSG.

La MNM ne défend pas, mais...

Pour l’ancien joueur du PSG (1977-1979), le problème est tout simplement défensif, mais il ne concerne pas vraiment Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé, habituellement pointés du doigt sur cet aspect du jeu : « On parle souvent d’une équipe déséquilibrée tactiquement avec trois attaquants (Neymar, Leo Messi et Kylian Mbappé) qui ne défendent pas, mais il y a une défense qui est quand même en grande difficulté » .

La défense est en grande difficulté à cause du recrutement