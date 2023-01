Mercato : C'est confirmé, il a des exigences colossales pour dire oui au PSG

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Milan Skriniar aurait refusé la dernière proposition de l'Inter. Conscient de la situation le PSG aurait relancé les contacts avec l'entourage du joueur. Prêt à rejoindre le club de la capitale, Milan Skriniar aurait des revendications bien précises pour répondre favorablement à l'appel de Luis Campos et de Nasser Al-Khelaïfi.

Malgré son échec lors du dernier mercato estival, le PSG n'a pas abandonné l'idée de recruter Milan Skriniar. Alors que ce dernier aurait refusé la dernière offre de prolongation de l'Inter, Luis Campos s'est remis au travail. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le conseiller football du PSG a relancé les contacts avec le clan Skriniar pour boucler un transfert en 2023, sachant que le joueur est en fin de contrat le 30 juin.

Milan Skriniar réclame un contrat de 9M€ par an au PSG

Ce vendredi après-midi, Foot Mercato en a rajouté une couche sur le dossier Skriniar. Et à en croire le média français, le défenseur de l'Inter est prêt à signer au PSG, mais pas à n'importe quelle condition.

Milan Skriniar exige une prime à la signature de 25M€ au PSG