Mbappé tacle le PSG en direct ?

Auteur d'une remarquable performance mercredi soir avec le Real Madrid contre Manchester City, Kylian Mbappé a eu un petit mot après le match sur ses deux anciens clubs, l'AS Monaco et le PSG. Et l'attaquant tricolore tacle indirectement le club parisien dans un discours où il place volontairement le Real Madrid bien au-dessus en terme de niveau.

Kylian Mbappé a-t-il de la rancune envers le PSG ? Il faut dire que la séparation entre l'attaquant tricolore et le club de la capitale s'est relativement mal passée la saison dernière, Mbappé ayant refusé de prolonger son contrat pour s'en aller libre en direction du Real Madrid. Et mercredi soir, après son triplé contre Manchester City en Ligue des Champions (3-1), il a eu quelques mots au sujet du PSG.

« À Paris je me sentais fort »

En direct au micro de Canal +, Mbappé a évoqué sa très bonne forme du moment au Real Madrid : « Depuis quand je ne me suis pas senti aussi bien ? À Paris je me sentais fort. Au début à Madrid, ce n’était pas trop ça, je me cherchais un peu et j’ai su inverser la tendance. Ça fait maintenant quelques mois qu’on voit un meilleur visage. C’est la deuxième partie de saison où on est jugés. Je le disais quand je ne jouais pas très bien, je le dis encore aujourd’hui: il faudra gagner des titres et être à la hauteur de cet écusson », a-t-il expliqué dans un premier temps.

« Une évolution logique pour faire de grandes choses »

Et Kylian Mbappé a ensuite expliqué qu'il avait finalement rejoint la meilleure équipe du Monde et qu'il avait franchi un cap en signant au Real Madrid : « ll faut respecter les autres équipes car elles m’ont permis d’arriver ici. À Monaco, c’était une très belle équipe. À Paris, j’ai joué avec des cracks. Ici, c’est la meilleure équipe du monde. Je pense que c’est une évolution logique d’un joueur qui veut faire de grandes choses. À moi de continuer comme ça ». Pas sûr que le PSG apprécie...