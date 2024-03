Mbappé - PSG : Un terrible avertissement est tombé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG est fixé sur son sort pour les quarts de finale de la Ligue des Champions ! Le tirage au sort s'est tenu vendredi midi, et le club de la capitale a hérité du FC Barcelone pour ce tour, avec un match aller au Parc des Princes et le retour en Espagne. Mais malgré son statut de favori et la présence de Kylian Mbappé, le PSG a reçu un terrible avertissement de la part de Robert Lewandowski...

« Il ne s’agit pas seulement de Kylian Mbappé »

Interrogé par TV3 , le buteur polonais du FC Barcelone évoque le menace Kylian Mbappé mais préfère surtout mettre l'accent sur un autre attaquant du PSG : « Ce match contre le PSG ? Il ne s’agit pas seulement de Kylian Mbappé, mais aussi d’autres joueurs comme Ousmane Dembélé. Pour lui, je pense que ce match peut être très émouvant », indique Lewandowski.

« Nous jouerons les demi-finales »