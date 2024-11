Mbappé a resigné au PSG, le début du calvaire ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après avoir prolongé son contrat avec le PSG en mai 2022, Kylian Mbappé a suscité beaucoup plus d’attentes de par son changement de statut. Et c’est précisément la raison pour laquelle l’attaquant français est constamment attendu au tournant et déçoit actuellement de par son niveau au Real Madrid, comme l’analyse Jérôme Rothen.

Souvenez-vous : en mai 2022 et à la surprise générale, le PSG officialisait la prolongation de contrat de Kylian Mbappé au Parc des Princes. Une signature qui avait changé à jamais son statut, puisque l’attaquant français était alors considéré comme une référence mondiale et avait négocié un incroyable salaire avec le PSG (32M€ nets par an).

« C’est la décadence »

Au micro de RMC Sport, Jérôme Rothen a livré son point de vue sur la période très compliquée que traverse Mbappé au Real Madrid : « Depuis la finale de la Coupe du monde au Qatar, c’est la décadence (…) Ce qu’il montre hier, sur un gros match… J’ai du mal à être indulgent. Il faut être exigeant avec un joueur comme ça, car il a tellement mis la barre haute que quand tu le vois faire ce genre de perf… En fait, c’est devenu un joueur banal. C’est ce qui est le plus grave. Et ce n’est pas que depuis trois mois et son arrivée au Real Madrid, c’est depuis un an et demi. Quand je le vois faire certains gestes techniques… Je me dis qu’il y a un problème quelque part. Je suis sceptique car quand ça dure comme ça… », indique l’ancien joueur du PSG.

Tout a changé avec sa prolongation au PSG ?

Et Rothen fait ensuite le lien avec la prolongation de Mbappé en 2022 : « Au PSG, quand il a renouvelé son contrat, très vite, ce n’était pas les mêmes attitudes sur son investissement quotidien, sur son investissement sur les matchs, sur sa communication… Je pense que plein de choses se sont évaporées et l’ont sorti de cette bulle des meilleurs joueurs du monde », conclut Rothen.