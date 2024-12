Malaise au PSG : Luis Enrique a raison ? Il balance !

Thomas Bourseau

Le PSG est passé sous les ordres de Luis Enrique en juillet 2023. Néanmoins, le projet sportif prôné par la direction n'est pas compris ou suivi par certains observateurs dans les médias. Mais pas de quoi alarmer Mamadou Sakho et Marquinhos qui ont livré leur ressenti pour Téléfoot.

Luis Enrique n'a pas dissimulé sa mission en ce début de saison. Le coach du PSG a assuré qu'il était venu à Paris afin de bâtir une équipe pour l'avenir et non pour gagner la Ligue des champions. Et alors que ça gronderait dans le vestiaire ces derniers jours selon L'Equipe, RMC Sport ou encore Foot Mercato, Enrique a reçu un soutien de taille concernant sa politique sportive au Paris Saint-Germain.

Un rebondissement inattendu pour le PSG ! Kvaratskhelia pourrait bien relancer la danse des négociations avec Naples. 🔄 https://t.co/fTOoXnrDrH — le10sport (@le10sport) December 8, 2024

«Tout va rentrer dans l'ordre, mais il faut juste laisser le temps»

Formé au PSG, Mamadou Sakho a effectué sa formation au centre du PSG et a passé ses six premières années chez les professionnels. A ses yeux, il faut bel et bien laisser du temps à Luis Enrique afin qu'il mène à bien ledit projet.

« C'est un nouveau Paris Saint-Germain, avec des nouveaux joueurs. Il faut laisser un temps d'adaptation, je sais que tout va rentrer dans l'ordre, mais il faut juste laisser le temps ».

«C'est quelqu'un qui est très sincère avec nous»

En interview croisée avec Marquinhos pour Téléfoot, Mamadou Sakho a été rejoint par le capitaine du PSG sur Luis Enrique et sa vision du projet sportif.

« Il nous pousse vraiment à fond. Il est très exigeant C'est quelqu'un qui a une philosophie très claire de jeu. Je pense que tout le monde l'adore, les supporters, nous, les joueurs. C'est quelqu'un qui est très sincère avec nous, qui est très proche des joueurs, facile à parler. C'est pour ça que je pense que la relation est facile. Quand tu dis les termes, les choses, c'est plus simple de s'entendre ».