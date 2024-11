Luis Enrique : Un fiasco annoncé pour le PSG !

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain a confié les clés du camion à Luis Enrique pour rendre vie au nouveau projet sportif parisien axé sur le développement de talents plutôt qu'à l'empilement de stars comme ce fut le cas par le passé. Toutefois, Emmanuel Petit est persuadé que l'entraîneur espagnol n'est pas le coach adéquat pour remplir cette mission du PSG.

Certes, le PSG fait la course en tête en Ligue 1 cette saison comme ce fut le cas à l'occasion de l'exercice précédent. Pour autant, le groupe de Luis Enrique est à la peine depuis le début de la saison régulière de ce nouveau format de Ligue des champions avec seulement 4 points pris en 4 rencontres. Ce qui place le Paris Saint-Germain en dehors de la zone des qualifiés pour les 1/16èmes de finale à l'instant T.

«Luis Enrique ? De par la philosophie que veut mettre en place le Paris Saint-Germain, les profils ne correspondent pas du tout»

Le projet sportif vendu par Nasser Al-Khelaïfi en juin 2022 n'est pas tenable avec Luis Enrique à la baguette du point de vue d'Emmanuel Petit.

« Al-Khelaïfi ? Ca fait un petit moment qu'il se fait endormir. Que ce soit sur le nouveau projet et même sur celui d'avant, on a complètement changé de cap en essayant de construire en se basant sur une jeunesse prometteuse et un projet sur pas mal d'années. Sauf que les grands d'Europe n'ont pas le temps. Il faut immédiatement que ça produit des résultats. Quand je vois ce que veut mettre en place Luis Enrique qui a été reconduit, je reste persuadé que c'est un bon entraîneur, mais de par la philosophie que veut mettre en place le Paris Saint-Germain, les profils ne correspondent pas du tout. Faire de la possession de balle sans jouer sur les qualités intrinsèques de tes joueurs, et bien tu joues à contresens ».

«Les gens autour de Nasser Al-Khelaïfi sont responsables»

Le président du PSG se serait mis d'accord avec Luis Enrique et son entourage pour que le coach espagnol soit prolongé jusqu'en juin 2027 alors qu'officiellement, son bail expirera le 30 juin prochain. Champion du monde 98, Emmanuel Petit a estimé sur les ondes de RMC pour Rothen s'enflamme que les conseillers du patron du Paris Saint-Germain sont coupables de la situation actuelle.

« Certains joueurs sont perdus parce qu'il faut qu'ils apprennent un football qu'ils n'ont jamais pratiqué puisqu'il n'est pas basé sur leurs qualités. Il y a des profils qui se ressemblent trop et pas beaucoup d'intensité dans cette équipe alors qu'on le voit depuis des années, les grandes équipes en mettent avec leurs qualités intrinsèques et en plus les entraîneurs s'adaptent à leurs joueurs. J'ai l'impression qu'en fait on a un entraîneur qui est tellement obtu qu'il passe son temps à essayer et à obliger ses joueurs à s'adapter à lui alors que ça devrait être le contraire pour mettre en place une philosophie sur le terrain. Donc je veux bien que c'est un projet sur plusieurs années, mais ça va durer pour avoir des résultats si on maintient ce cap avec Luis Enrique. Pour moi, les gens autour de Nasser Al-Khelaïfi sont responsables parce que ce sont eux qui ont travaillé de concert avec lui pour faire venir la plupart de ces profils là ».