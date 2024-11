Luis Enrique - PSG : Un plan secret de longue date dévoilé ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé sur le banc du PSG en juillet 2023, Luis Enrique a toujours fait preuve d’une grande variété tactique. L’Espagnol, qui n’hésite pas à chercher de la polyvalence dans ses systèmes, permet des combinaisons inédites dans la capitale. Ce jeudi, le coach parisien a lâché une grande révélation concernant sa stratégie des espaces.

Le PSG réalise un début de saison intéressant. Malgré des résultats très mitigés en Ligue des Champions, la formation de Luis Enrique propose un contenu solide dans le jeu, alors que l’Espagnol avait annoncé en début de saison que son équipe serait plus forte que la saison dernière, et ce malgré la perte de Kylian Mbappé.

Luis Enrique continue d’innover tactiquement

A se baser uniquement sur les résultats en Ligue 1, force est de donner raison à l’Espagnol, qui n’en finit plus de surprendre par ses choix tactiques. Ce mardi soir, lors de la courte défaite du PSG sur la pelouse du Bayern Munich (1-0), Luis Enrique a décidé de se passer d’attaquant de pointe ou même de faux 9, et a parfois demandé à Nuno Mendes de se positionner devant. L’ancien du FC Barcelone ne cesse de se réinventer avec l’effectif mis à sa disposition, et ce vendredi après-midi, l’entraîneur du PSG a décidé d’en dire plus sur sa vision de la gestion des espaces.

« On change notre structure en fonction de ce que fait l'adversaire »

« Les définitions des systèmes, ce sont des mécanismes que nous avons, mais ça fait des années qu'on travaille avec l'occupation des espaces, en défense et en attaque. On change notre structure en fonction de ce que fait l'adversaire. Les espaces tournent, on change notre positionnement. Je ne parle jamais de système. Je dis 'on occupe les espaces de cette manière'. Parfois, ils ont plus de liberté. Ça rend les choses fluides et les joueurs peuvent jouer à différents postes. L'adversaire ne sait jamais où il doit marquer l'ailier », a ainsi lâché Luis Enrique en conférence de presse.