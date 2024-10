Luis Enrique : Le boss du PSG a vu juste !

Thomas Bourseau

Entre le comité directeur du PSG et Luis Enrique, le courant passe plus que bien. Malgré le fait que son contrat arrivera à expiration le 30 juin prochain, Luis Enrique a la totale confiance de Nasser Al-Khelaïfi qui a récemment reconnu qu’il était le meilleur. Andrés Iniesta l’a côtoyé au FC Barcelone et a livré un témoignage lourd de sens.

Dans le cadre du sommet de l’ECA ou Association européenne des clubs cette semaine, Nasser Al-Khelaïfi a été invité à s’exprimer sur Luis Enrique en entrevue pour AS. Le président du PSG et de l’ECA n’y est pas allé par quatre chemins. « C’est un entraîneur fantastique. Le meilleur, pour moi. Un super technicien et une super personne aussi. Nous en sommes très contents. Le projet est incroyable ».

PSG : Luis Enrique provoque un malaise dans le vestiaire ? https://t.co/owF4KlgSyQ — le10sport (@le10sport) October 12, 2024

Andrés Iniesta s’emballe pour Luis Enrique

Luis Enrique est l’architecte du nouveau projet sportif du PSG sans la multitude de stars qui peuplaient l’effectif parisien par le passé. L’entraîneur espagnol a connu le succès au FC Barcelone entre 2014 et 2017 et a donc côtoyé Andrés Iniesta. La légende du football espagnol qui vient de prendre sa retraite ces derniers jours a dressé un portrait plus que flatteur pour SPORT.

«La façon dont il gère le groupe fait qu'il reste avec vous»

« Luis Enrique ? Sa façon de transmettre et de voir le football. Le fait est que j'ai eu l'occasion de côtoyer les meilleurs et c'est très gratifiant pour un joueur. Même si ce n'est pas conscient, la façon dont il gère le groupe fait qu'il reste avec vous. Vous n'avez pas besoin d'une leçon de tactique pour voir à quel point quelqu'un est bon. C'est plutôt le quotidien qui compte ». a reconnu Andrés Iniesta au cours de l’entrevue en question pour le média catalan. Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi a donc fait le bon choix avec Luis Enrique.