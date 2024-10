Luis Enrique : La discussion qui a tout changé pour le PSG !

Thomas Bourseau

Luis Enrique est l’entraîneur du PSG depuis le 5 juillet 2023. Néanmoins, le Paris Saint-Germain aurait pu témoigner d’un sale coup du FC Barcelone qui s’était renseigné auprès du principal intéressé pour un retour après son passage sur le banc entre 2014 et 2017. Néanmoins, une négociation a tout fait basculer en faveur du PSG au final.

Le Paris Saint-Germain a mis la main sur Luis Enrique à l’été 2023, six mois seulement après son départ de la sélection espagnole. Néanmoins, Enrique aurait pu ne pas débarquer à Paris en lieu et place de Christophe Galtier sur le banc de touche parisien.

«Signer au PSG n'avait jamais été une option au vu de sa politique de recrutement de stars»

En effet, dans le cadre de son documentaire « Vous n’en savez foutre rien » diffusé sur Movistar+, Luis Enrique a reconnu qu’accepter le projet du PSG n’était clairement pas dans ses plans initiaux. « Signer au PSG n'avait jamais été une option au vu de sa politique de recrutement de stars. Mais ils m'ont dit qu'ils voulaient monter une équipe et se centrer sur le collectif ».

«Si j'avais attendu, aujourd'hui j'aurais clairement une chance d’entraîner le Barça»

En outre, c’est le FC Barcelone qui aurait pu chiper Luis Enrique au PSG. Alors que Xavi Hernandez avait été éliminé dès la phase de poules de la Ligue des champions pendant la première partie de saison, Luis Enrique avait été approché par les dirigeants du FC Barcelone. Le principal intéressé s’est lâché aux caméras de Movistar+. « En fait, l'année dernière, il y a eu des contacts avec le Barça. Il y a eu des contacts entre le conseil d'administration et le chauve (De la Peña, son agent). Et je leur ai posé une question : « Dites-lui à celui qui me veut, pour savoir si c'est pour de vrai, si Xavi gagne le championnat et la coupe, le changerez-vous ? Ils n'ont même pas eu besoin de me répondre. Si j'avais attendu, aujourd'hui j'aurais clairement une chance d’entraîner (ndlr le Barça) ».