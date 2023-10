Luis Enrique craque pour ce joueur du PSG

Jean de Teyssière

Le football peut aller très vite, dans un sens comme dans un autre. Les destins diamétralement opposés de Marco Verratti et Warren Zaïre-Emery en sont la preuve. Titulaire indiscutable avec le PSG la saison dernière, l'Italien a été mis à la porte du PSG et joue désormais au Qatar. Concernant l'international espoir français de 17 ans, la trajectoire est tout autre puisqu'il s'est imposé comme le patron du milieu du PSG. Une ascension aidée par Luis Enrique, qui est totalement tombé amoureux de son joueur.

Face à l'AC Milan en Ligue des Champions (3-0), Warren Zaïre-Emery a sans doute rendu sa copie la plus parfaite depuis le début de sa carrière au PSG. Malgré vingt premières minutes quelconques, le milieu de terrain est monté en intensité et a délivré deux passes décisives splendides à Kylian Mbappé puis Kang-in Lee.

Zaïre-Emery gagne vite sa place au PSG

Cet été, Warren Zaïre-Emery, a réussi à gagner sa place au PSG. Luis Enrique a rapidement vu en lui un titulaire indiscutable. Le capitaine de l'équipe de France Espoirs a profité du départ de Marco Verratti pour gagner sa place au PSG. Mais surtout, à l'heure ou les dirigeants parisiens veulent construire un projet basé sur l'amour du club et la France, Warren Zaïre-Emery correspond à tous les critères, lui qui candidate de plus en plus sérieusement à une place en équipe de France et qui est surtout formé au club.

Luis Enrique craque pour WZE