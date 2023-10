Le PSG prépare un transfert à 20M€

Axel Cornic

Le mercato hivernal pourrait permettre au Paris Saint-Germain de redimensionner l’effectif à disposition de Luis Enrique, avec des départs qui semblent déjà se dessiner. Il y a notamment Fabian Ruiz, pas vraiment ans les plans de son entrainer et vraisemblablement pisté par l’Atlético de Madrid de Diego Simeone.

Avec l’explosion de Warren Zaïre-Emery, l’arrivée de Manuel Ugarte et le retour en grâce de Vitinha, c’est un peu bouché au milieu de terrain. Ainsi, certains pourraient être poussés vers la sortie au PSG comme Fabian Ruiz, recruté par Luis Campos lors de l’été 2022.

L’Atlético de Madrid sur Fabian Ruiz

Après avoir été lié à la Juventus pour y remplacer Paul Pogba ou Nicolo Fagioli, l’international espagnol pourrait finalement faire son retour en Liga. El Nacional nous apprend en effet que Diego Simeone souhaiterait l’attirer à l’Atlético de Madrid, où il pourrait perdre Rodrigo De Paul.

Le PSG fixe le prix

Pas question toutefois pour le PSG de brader un joueur recruté pour plus de 23M€ au Napoli, il y a un peu plus d’un an. D’après les informations du média catalan, les dirigeants parisiens réclameraient au moins 20M€ pour laisser filer Fabian Ruiz, qui à 27 ans pourrait connaitre un nouveau chapitre dans sa carrière.