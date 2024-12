Luis Enrique : Clash au PSG, ça recommence !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme souvent dès que les résultats ne sont pas au rendez-vous au PSG, ça se tend en coulisses. Et cette fois-ci, il y aurait de la friture sur la ligne entre Luis Enrique et Luis Campos qui entretenaient pourtant jusque-là une excellente relation. Toutefois, ce n'est pas la première fois que les tensions seraient vives entre un entraîneur et son directeur sportif à Paris. C'est même presqu'une coutume.

Depuis le début de la saison, le PSG est en difficulté, notamment dans le domaine offensif. Le club parisien fait preuve d'un manque de réalisme assez surréaliste qui commence à semer le doute sur le choix de la nouvelle stratégie parisienne sur le mercato. En effet, Luis Enrique aurait refusé plusieurs attaquants l'été dernier à l'image de Victor Osimhen, Viktor Gyökeres ou Ademola Lookman, tous proposés par Luis Campos. Avec du recul, il s'agissait peut-être d'une erreur puisque le départ de Kylian Mbappé n'a clairement pas été compensé. Et cela génèrerait des tensions en coulisses.

Premières tensions entre Luis Enrique et Luis Campos ?

Selon les informations de L'EQUIPE, les premières tensions seraient apparues entre Luis Enrique et Luis Campos. Alors que les deux hommes forts du secteur sportif du PSG semblaient en parfaite harmonie jusque-là, la relation commencerait à se tendre. Le technicien espagnol prendrait de plus en plus d'importance, aux dépends du dirigeants portugais dont le contrat prend fin en juin prochain. Et cela commencerait à agacer Luis Campos. Daniel Riolo a d'ailleurs déjà prévenus que cela ne pourrait pas continuer ainsi : « Le contrat de Luis Enrique a été prolongé avant le match contre Arsenal. Cette prolongation à ce moment-là, c’est parfaitement incompréhensible. C’est fait dans le souci de renforcer l’entraîneur. Sauf que, quand tu renforces Luis Enrique, c’est comme si tu lui avais donné les pleins pouvoirs d’autant que, dans le même temps, tu n’as pas prolongé Luis Campos. Le patron désormais, c’est Luis Enrique. Il dit: "tu n’as pas eu ta prolongation de contrat, donc c’est moi le patron et tu vas faire ce que je dis". C’est pour ça que j’annonce la dissension entre les deux bientôt. »

Une vieille habitude au PSG

Néanmoins, un clash entre un entraîneur et un directeur sportif, ce n'est pas vraiment une nouveauté au PSG sous l'ère QSI. Bien que Leonardo n'ait pas eu de problème majeur avec Carlo Ancelotti, ni avec Laurent Blanc, Antero Henrique a lancé la tradition des clashs avec un coach. Entre le dirigeant portugais et Thomas Tuchel, la saison 2018-2019 aura été bouillante, le technicien allemand n'hésitant pas à se plaindre du recrutement et notamment de l'absence de renforts au milieu de terrain. Le transfert de Leandro Paredes pour 47M€ ne rassurera pas l'ancien coach du Borrusia Dortmund. Mais le départ d'Antero Henrique, remplacé par Leonardo qui fait son grand retour en 2019, ne va pas arranger les choses. Les deux hommes entretiendront une lutte d'influence majeure en interne qui se conclura par le licenciement de Thomas Tuchel le 24 décembre 2020. Mauricio Pochettino débarquera sur le banc du PSG. Mais là encore, les relations avec Leonardo vont rapidement se tendre, notamment après les rumeurs envoyant l'Argentin vers Tottenham ou le Real Madrid seulement six mois après son arrivée. Finalement, Pochettino et Leonardo quitteront tous les deux le PSG à la fin de la saison 2021-2022 et seront remplacés par Christophe Galtier et Luis Campos, qui s'entendent à merveille après avoir collaboré ensemble au LOSC. Mais au PSG, cela ne tiendra qu'un an. L'entraîneur français est remplacé dès 2023 par Luis Enrique, avec lequel tout se passe bien en interne pendant une saison. Mais cela commencerait à se tendre avec Luis Campos. Comme d'habitude.