Le Qatar a provoqué un malaise entre Luis Enrique et le boss du PSG

Pierrick Levallet

Des tensions sont en train de naître au PSG. Les résultats ne sont plus au rendez-vous pour le club de la capitale, qui n’a plus gagné depuis le 22 novembre dernier. Luis Enrique et Luis Campos ne semblent d’ailleurs plus s’entendre aussi bien qu’avant. Et le Qatar serait peut-être responsable de ce malaise.

Rien ne va plus au PSG en ce moment. Le club de la capitale a enchaîné avec un troisième match sans la moindre victoire après son nul contre l’AJ Auxerre ce vendredi (0-0). La formation parisienne n’y arrive plus alors qu’elle joue gros en Ligue des champions ce mardi contre le RB Salzbourg. Des tensions sont d’ailleurs en train de naître dans les coulisses.

Le Qatar responsable des tensions entre Luis Enrique et Luis Campos ?

D’après les informations de L’Equipe, Luis Enrique et Luis Campos ne seraient notamment plus en phase concernant le management. Mais ces tensions seraient peut-être causées par le Qatar lui-même. Le club de la capitale a confié les plein-pouvoirs à Luis Enrique, et cela aurait sans doute créé une forme de frustration du côté de Luis Campos.

Le PSG joue gros en Ligue des champions

Le PSG serait donc peut-être responsable du malaise entre les deux têtes pensantes de la direction sportive. Luis Enrique et Luis Campos devront malgré tout mettre leurs différends de côté pour éviter un fiasco au club parisien en Ligue des champions. 25e du classement, le PSG n’a plus vraiment le droit à l’erreur pour espérer une qualification pour le prochain tour de la prestigieuse compétition européenne. À suivre...