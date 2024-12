Il plombe le PSG, une étonnante anecdote est révélée

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

A 32 ans, la carrière de Donovan Léon a sans doute pris un autre tournant ce vendredi soir. Titulaire face au PSG, le portier de l’AJ Auxerre a réalisé une prestation exceptionnelle, repoussant tous les assauts parisiens. Grand ami du Guyanais, Jérôme Solentini a révélé une belle anecdote après la performance XXL de ce dernier.

Depuis de nombreuses années, les gardiens de Ligue 1 savent qu’au moment d’affronter le PSG, une prestation de haute voltige sera à réaliser. Cela n’a visiblement pas été un problème pour Donovan Léon, portier de l’AJ Auxerre, qui a réalisé 11 arrêts décisifs face au club de la capitale ce vendredi soir (0-0).

Donovan Léon : « Il ne va peut-être rien m'arriver »

Après la rencontre, l’héroïque gardien de 32 ans a affirmé qu’il se sentait intouchable sur ce match. « En tant que gardien, on dit toujours que le premier ballon est déterminant pour le match. L'arrêt que je fais sur la tête (de Gonçalo Ramos à la 19e minute, NDLR) me met dedans déjà. Après, il faut être attentif. Quand tu es gardien, tu peux faire de beaux arrêts et être sanctionné quand même à la fin. Je suis resté concentré au maximum. Après, il y a un moment où Vitinha est dos au but, il se retourne et il enroule. Et quand je vois qu'elle touche l'équerre alors que je suis battu, je me dis : 'Ce soir, il ne va peut-être rien m'arriver », a-t-il confié au micro de DAZN.

« Il m’a envoyé un texto à 1h33 du matin »

Celui qui a donc douché les espoirs du PSG a gardé la tête froide. Éducateur au Stade Rennais et ami de Donovan Léon, Jérôme Solentini a révélé auprès du Parisien que ce dernier lui avait envoyé un message après son match sensationnel. « Humainement, il n’a pas changé. Habituellement, les joueurs qu’on a connus chez les jeunes et qui sont passés pro, ne décrochent plus au bout de quelques années quand on les appelle. Là, juste après son énorme match contre le PSG, il m’a envoyé un texto à 1h33 du matin (sourire). Franchement, Donovan, c’est le prototype du bon mec », a lâché ce dernier.