PSG : Luis Enrique monte au créneau pour ses joueurs

Après le nul très décevant face à l’AJ Auxerre en Ligue 1 (0-0), Luis Enrique a souhaité envoyer un message fort à la presse, mais surtout à ses joueurs. Il faut dire que le Paris Saint-Germain se retrouve à un moment crucial de sa saison, avec ce mardi une rencontre capitale face au RB Salzbourg qui pourrait décider de son destin en Ligue des Champions.

Le PSG souhaitait surement se rassurer après le nul contre le FC Nantes (1-1) et la défaite face au Bayern Munich (1-0), mais il faudra repasser. L’inefficacité offensive des Parisiens, qui se sont tout de même heurtés à un Donovan Léon des grands soirs, a permis à l’AJ Auxerre de prendre un point inespéré... mais a surtout multiplié les doutes à quelques jours d’un rendez-vous très important !

« Le résultat ne reflète pas la performance »

En marge de cette rencontre, le coach du PSG a toutefois voulu voir le verre à moitié plein, refusant de tomber dans le catastrophisme. « Il est évident que le résultat ne reflète pas la performance. En deuxième période, Auxerre a été dangereux dans les transitions. On a poussé, on a eu plus d'occasions » a déclaré Luis Enrique, d’après RMC Sport.

« Je ne vois pas ce sentiment de négativité autour du club »

« Je n'ai rien à reprocher à mes joueurs » a assuré le coach du PSG, qui a vu ses joueurs tirer à 24 reprises au but en trouvant le cadre 11 fois. « On a des chiffres exceptionnels. Je ne vois pas ce sentiment de négativité autour du club. Je n'ai pas de formule magique. On doit concrétiser nos occasions, notre rival n'a pas eu beaucoup d'occasions. Il faut gagner en confiance ».