Luis Enrique a un gros problème au PSG

Amadou Diawara

Depuis son passage au FC Barcelone, Luis Enrique a l'habitude de donner les clés de son jeu à son gardien et ses défenseurs centraux. Lors de son arrivée au PSG, le technicien espagnol n'a pas changé ses plans. Toutefois, Gianluigi Donnarumma, qui est en difficulté dans son jeu au pied, peine à réaliser les tâches fixées par Luis Enrique.

A la fin de la dernière saison, le PSG a décidé de remercier Christophe Galtier et de le remplacer par Luis Enrique. Dès son arrivée au PSG, le coach espagnol a transmis à ses nouveaux joueurs sa philosophie de jeu très offensive.

Luis Enrique prend une décision radicale avec une star du PSG ? https://t.co/qVzXZ3yvRT pic.twitter.com/9FUQkbHzXp — le10sport (@le10sport) October 8, 2023

Enrique a besoin d'un gardien avec un bon jeu au pied

En plus de réclamer un pressing intense dès la perte du ballon, Luis Enrique exige que ce soit son gardien et ses défenseurs centraux qui gèrent les relances de son équipe, comme il a pu le faire au FC Barcelone et avec la sélection espagnole. Toutefois, Gianluigi Donnarumma ne semble pas être l'homme de la situation pour appliquer ses consignes.

Donnarumma ne progresse pas dans ses relances