«Les gens sont fous», les coulisses d'un clash au PSG !

Evoluant aujourd'hui en Belgique, Kays Ruiz a évolué du côté du PSG de 2015 à 2021. Une expérience parisienne marquée par certaines polémiques. Il y a notamment eu une affaire avec Leonardo, ex-directeur sportif du PSG. Alors qu'il était question d'un clash entre les deux, Kays Ruiz a souhaité rétablir la vérité.

En octobre 2020, le PSG s'impose largement sur la pelouse du FC Nantes (0-3). Une rencontre suite à laquelle une polémique éclate concernant le club de la capitale. La raison ? Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux où Kays Ruiz semble recaler Leonardo, alors directeur sportif du PSG. Si certains évoquaient une brouille entre les deux hommes, il n'en serait rien...

« Leonardo a ce moment là me demande si je suis déjà passé en interview »

A l'occasion d'un live avec Ange GR, Kays Ruiz est revenu sur cette histoire avec Leonardo. Quelle est alors la vérité ? L'ex-joueur du PSG a expliqué : « La polémique avec Leonardo ? On joue contre Nantes, je rentre à la mi-temps, je fais un excellent match. A la fin, il y a BeIN Sports Arabe qui veut m’interviewer et moi je ne suis pas trop interview. Et Leonardo a ce moment là me demande si je suis déjà passé en interview. Moi, je lui répond non ».

« J’ai dû faire un démenti »

« Sauf qu’à ce moment-là, il y a PSG insta qui filme et qui le met sur les réseaux. Les gens ils reprennent quoi ? Que Leonardo m’a dit : « Est-ce qu’on peut parler ? », et moi je lui ai dit : « Non je ne parle pas avec toi ». Alors que rien du tout. Le mercredi après, il y la Ligue des Champions, on est à l’aéroport, il me dit : « Les gens ils sont fous ». J’ai dû faire un démenti, tellement je ne suis pas à l’aise, ma mère elle me filme. Je n’étais pas à l’aise », a poursuivi Kays Ruiz.