Le Qatar recalé à Paris, le PSG sort du silence

Thibault Morlain

Alors que l'objectif est encore de racheter le Parc des Princes afin d'y réaliser des travaux pour l'agrandir, le PSG se heurte au refus de la Mairie de Paris de le vendre. Ces dernières heures, Anne Hidalgo et compagnie ont à nouveau écarter l'idée d'une vente du Parc des Princes à QSI. Pas de quoi visiblement surprendre le PSG.

La Mairie de Paris l'a confirmé à plusieurs reprises, il n'est pas question de vendre le Parc des Princes au PSG. Anne Hidalgo en a rajouté une couche pour Ouest France , assurant alors : « Je le redis aussi aujourd'hui et une bonne fois pour toutes : il n'y aura pas de vente du Parc des Princes, c'est le patrimoine des Parisiennes et des Parisiens. Le sujet est clos ».

Pas de surprise pour le PSG

Le conflit entre le PSG et la Mairie de Paris semble plus que jamais dans une impasse pour la vente du Parc des Princes. Comme l'explique L'Equipe ce mercredi, le club de la capitale n'a pas échappé aux nouvelles déclarations et selon les informations du quotidien sportif, le PSG n'aurait visiblement pas été surpris de ce qu'il a entendu.

Dans quel stade jouera le PSG ?

Malgré ces complications, le PSG aurait toujours pour priorité de racheter le Parc des Princes. Mais encore faut-il trouver un accord avec la Mairie de Paris... Si cela venait à être impossible, le PSG travaille sur un plan B. Le club de la capitale regarde ainsi la possibilité de construire un stade ailleurs, notamment dans les Yvelines.