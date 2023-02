Le Qatar craque au PSG, la réponse surréaliste de Messi

Pierrick Levallet

Malgré la défaite face au Bayern Munich le 14 février dernier, une scène surréaliste s’est déroulée devant le virage Auteuil du Parc des Princes. Pour la première fois depuis mars 2022, Neymar et Lionel Messi sont venus saluer les supporters. Une réconciliation semble voir le jour entre les deux stars du PSG et le public parisien. Et Nasser Al-Khelaïfi y serait en partie pour quelque chose.

Al-Khelaïfi a mis un coup de pression dans le vestiaire

Selon Le Parisien , Nasser Al-Khelaïfi aurait tenu un discours fort dans le vestiaire, invitant l’effectif du PSG à se réconcilier avec les supporters. Le président qatari aurait prôné l’union sacrée réclamée par Christophe Galtier plus tôt, et aurait ainsi demandé au vestiaire d’aller saluer le public après la rencontre face au Bayern Munich. Même Neymar et Lionel Messi se sont prêtés au jeu.

Messi a entendu Al-Khelaïfi