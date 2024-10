Le PSG récupère un attaquant redoutable, c’est annoncé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d’un doublé décisif avec l’équipe de France lundi soir contre la Belgique, Randal Kolo Muani peine à avoir un rendement similaire sur le front de l’attaque du PSG. L’attaquant des Bleus espère parvenir à inverser la tendance en club, et de son côté, Mattéo Guendouzi assure avec force que Kolo Muani finira par se montrer redoutable au PSG.

Recruté pour 90M€ lors du mercato estival 2023, Randal Kolo Muani ne parvient toujours pas à justifier un tel montant avec le PSG. Pourtant, l’ancien Nantais se montre davantage lorsqu’il évolue avec l’équipe de France, à l’image de son doublé inscrit lundi soir face à la Belgique (2-1) en Ligue des Nations. Interrogé au micro de TF1 après la rencontre, Kolo Muani s’est confié sans détour sur ses difficultés au PSG.

« Je garde la tête droite »

« J'aimerais en faire autant sur les matchs avec le club. Mais c'est à moi de travailler, de continuer à performer, de rester focus, dans ma bulle. C’est juste du travail, je pourrai le reproduire. Le coach m’utilise différemment et je dois continuer de travailler. Le coach en équipe de France me fait confiance et j'espère que ce sera aussi le cas avec le coach au PSG. Je garde toujours la tête droite », indique Kolo Muani, bien déterminé à prouver sa valeur au PSG autant qu’avec les Bleus.

« Il fera beaucoup de bien au PSG »

Interrogé en zone mixte après le match, Mattéo Guendouzi a fait passer un message aux supporters du PSG sur Kolo Muani : « Surpris par son match ? Non, non, on a tous une grande confiance en lui, on savait qu'il pouvait marquer. On est toujours avec lui. Quand on ressent la confiance d'un coach, ça fait toujours du bien au mental. Je pense qu'il pourra faire beaucoup de bien au PSG en Championnat ou dans les autres compétitions », confie l’ancien joueur de l’OM. Le message est passé…