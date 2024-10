Le PSG pousse un énorme coup de gueule !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que la région Île-de-France a réservé des terrains susceptibles d’accueillir le potentiel futur stade du PSG, la ville de Paris souhaite s’opposer à cet amendement et avoir la possibilité de saisir la justice administrative. Le club de la capitale a alors dénoncé ce qu’il considère comme de « l’hypocrisie flagrante » de la mairie.

« C'est trop facile de dire maintenant que le stade n'est plus à vendre. On sait ce que l'on veut, on a gâché des années à vouloir acheter le Parc. C'est fini maintenant, on veut bouger du Parc. » Comme l’a affirmé son président Nasser Al-Khelaïfi, le PSG veut quitter le Parc des Princes et ambitionne de construire son propre stade. En ce sens, la région Île-de-France a voté au début du mois de septembre un amendement qui prévoit de réserver 50 hectares de terrain pouvant accueillir l'éventuel futur stade du club de la capitale.

« Le Club avance sereinement sur son projet de nouveau stade »

Ce à quoi la ville de Paris veut s’opposer. D’après les informations du journal Le Parisien, Pierre Rabadan, adjoint à la maire chargé des Sports, proposera un vœu qui sera présenté au Conseil de Paris ce jeudi lui permettant de saisir la justice administrative afin de faire annuler cet amendement. « Le Club avance sereinement sur son projet de nouveau stade et se réjouit de compter sur le soutien de la région », a réagi le PSG, avant de fustiger l’attitude de la ville de Paris.

« Cela révèle l’hypocrisie flagrante dont la mairie fait preuve »

« La panique soudaine de la mairie confirme le sérieux de ce projet. La ville de Paris ne peut pas prétendre publiquement être ouverte au dialogue et torpiller toutes les alternatives sur lesquelles le club travaille. Cela révèle l’hypocrisie flagrante dont la mairie fait preuve depuis le début des négociations », a ajouté le PSG auprès du journal Le Parisien.