Le PSG fait rêver une star de la NBA !

Thomas Bourseau

Kevin Durant est l’une des stars incontournables de la NBA. Habitué des Jeux Olympiques, qu’il a disputé pour la quatrième fois de sa carrière cet été à Paris, le franchise player des Phoenix Suns s’est totalement emballé pour le nouveau Campus PSG et la ville de Paris. Explications.

En 2015, Kevin Durant était déjà venu à Paris pour poser avec le maillot du PSG au Parc des princes. Et neuf ans plus tard, rebelote pour celui qui est surnommé « KD ». En cette période olympique pour les JO 2024 qu’il a disputé avec la Team USA masculine de basket, Durant était de retour dans la capitale et cette fois-ci au Campus PSG flambant neuf.

«C’est le meilleur centre d’entraînement au monde»

Et ce détail n’a pas échappé au double champion NBA avec les Golden State Warriors et MVP de la saison régulière en 2014 avec l’Oklahoma City Thunder. « Mes impressions sur le Campus PSG ? C’est dingue ! C’est assez nouveau non ? C’est le meilleur centre d’entraînement au monde (…) C’est super. Je suis si heureux d’être ici. Merci pour cette opportunité ». Kevin Durant n’a donc pas tari d’éloges sur le nouveau centre d’entraînement inauguré à Poissy à l’été 2023.

«Ce qui rend Paris si spécial ? L’histoire, l’amour du sport, l’amour de l’art en général»

La star des Phoenix Suns est un amoureux de Paris et du PSG et a parlé de sa passion pour la ville lumière. « Ce qui rend Paris si spécial ? L’histoire, l’amour du sport, l’amour de l’art en général. Ce sont les gens qui font de la ville ce qu’elle est. Je reçois tellement d’amour chaque fois que je viens ici, ils apprécient le sport. Et c’est une ville magnifique ». Grâce à son nouveau centre d’entraînement et sa localisation de rêve à Paris, force est de constater que Kevin Durant aime le Paris Saint-Germain. Le PSG dispose d'un réel rayonnement à l'international depuis le rachat du club par les Qataris en 2011. Une boutique officielle du PSG existe même à New York.