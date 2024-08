PSG : Un joueur de Luis Enrique annonce du lourd

Jean de Teyssière

Kang-in Lee est l’une des valeurs sûres du PSG. Déjà, financièrement, l’international sud-coréen est une véritable poule aux œufs puisqu’il était celui, avec Kylian Mbappé, qui vendait le plus de maillots la saison dernière. Lee espère rester au PSG cette saison et veut faire mieux que lors du précédent exercice.

Joueur de Majorque, Kang-in Lee a débarqué au PSG contre la somme de 22M€ la saison dernière. Très apprécié par ses partenaires, il avait réalisé une belle première saison sous ses nouvelles couleurs en marquant trois buts et délivrant quatre passes décisives en 23 matchs de Ligue 1.

Le PSG retient Kang-in Lee

Ces dernières semaines, Kang-in Lee avait été au centre des rumeurs au PSG. Une grosse offre venant de Premier League, à hauteur de 70M€ aurait été proposée au club de la capitale selon Foot Mercato. Offre refusée par le président parisien, Nasser al-Khelaïfi.

Lee veut faire encore mieux

Kang-in Lee apprécierait la vie parisienne et ne souhaiterait pas quitter le club. Connaissant mieux le PSG, son entraîneur et ses coéquipiers, le Sud-Coréen espère faire une très belle saison avec le PSG. Une meilleure que la précédente qui était déjà très bonne pour une première expérience au très haut niveau. Et Luis Enrique semble vouloir garder son milieu de terrain, qui peut aussi jouer à plusieurs postes.